Кредиты под 0% будут давать и крупному бизнесу. Из пострадавших отраслей

Программа льготных кредитов для выплаты зарплаты сотрудникам будет расширена: в нее включат средние и крупные предприятия пострадавших отраслей. Так сказал Мишустин на заседании правительства.
«Иы расширяем программу беспроцентного кредитования бизнеса из пострадавших отраслей. Сейчас она охватывает только малые и микропредприятия, а теперь такими кредитами смогут воспользоваться и более крупные компании из тех же секторов экономики. Для этого скорректированы Правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям малого и среднего бизнеса на поддержку занятости. На эти цели мы дополнительно выделим 3,5 млрд рублей. В итоге, по данным Министерства экономического развития, общий объём выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей. 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями "ВЭБ.РФ"» – сказал Мишустин.
Правда, смогут ли малые предприятия конкурировать с крупными по сохранению рабочих мест – большой вопрос.
Полный список тезисов из заседания Правительства 23 апреля читайте на «Клерке».