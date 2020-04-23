Кредиты под 0% будут давать и крупному бизнесу. Из пострадавших отраслей

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сова7202 Да чтоб ему ... вирус подхватить! Пусть в своей стране москвичей нагибает, у на с воя власть. Ей ... Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Тишина да, да с 19 лямов дивидендов НДФЛ никто не считает))) смеетесь что ли? Кто зарабатывает такие див... Уволить бухгалтера и экономить 500 тысяч рублей в год без вреда для бизнеса

Андрей Шишков Жаль, что формул не увидеть, но попробую предположить, что в апреле по ПФР посчитали так:((4*121... Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

Таня Горчакова Мы договорились, что они заплатят позже. И да, я вошла в их положение, потому что они все равно н... Уволить бухгалтера и экономить 500 тысяч рублей в год без вреда для бизнеса

VikaV2193 Это можно, конечно. Но Маша в ситуации Люксембурга из прошлого примера. Как бы она не проголосова... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

Таня Горчакова Мой комментарий не об этом был. А ответ hub о 150 клиентах. При чем тут "этот период"? Жизнь на н... Уволить бухгалтера и экономить 500 тысяч рублей в год без вреда для бизнеса

СОЛНЦЕЯZ да и еще, МРОТ - зарплата должна не меньше ее, не зарплата, а доход работника, т.е. зарплата- нал... Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

СОЛНЦЕЯZ да, иначе проверки, лет так 8 назад, вызывали в налоговую и заставляли подписывать бумагу, что за... Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

Natali Kr Мы сейчас обсуждаем ситуацию когда Маша решает будет ли она выходить замуж на определенных услови... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

СОЛНЦЕЯZ с этого года она не должна быть ниже средней по отрасли и средней по региону... Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

VikaV2193 Я не жалуюсь. Все решено без меня и без Вас. Вот Вам похожая ситуация. Маше сказали ты завтра вый... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

oFFFFF ну ну бесплатно, какая Вы добрая, у Вас видимо ни детей, ни обязательств ни перед чем нет, и пита... Уволить бухгалтера и экономить 500 тысяч рублей в год без вреда для бизнеса

Natatalka Интересно, а если в уставе указаны виды деятельности"-;-;...и иные виды деятельности, не запрещён... Как поменять коды по ОКВЭД в ЕГРЮЛ

Таня Горчакова А сейчас вышел закон, что надо подавать СЗВ-ТД не позднее дня вынесения приказа о приеме или увол... Уволить бухгалтера и экономить 500 тысяч рублей в год без вреда для бизнеса

Валерий Стрымбу Опечатки в 6 месяце - там формулу не поправил. 6 мес должен быть равен 5.... Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

MaxC Да что ж Вы так убиваетесь-то?)))Да сдуется этот ваш путинизм ещё лет через 15, как гнойный пузыр... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?