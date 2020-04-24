Тарифы ЖКХ поднимать не будут. А падение оплат связали с неумением пользоваться онлайн-сервисами

Вице-премьер Хуснуллин заверил, что повышения тарифов ЖКХ пока не планируется. А неоплату услуг ЖКХ связал с неумением граждан пользоваться онлайн-сервисами.

«У нас пока никаких мер и обсуждений по увеличению тарифов нет», – сказал Хуснуллин.

На «Клерке» вчера писали о падении оплат за услуги ЖКХ на 30%. Министр Якушев увязал это с самоизоляцией.

Вице-премьер также считает, что падение оплат за услуги можно объяснить неумением граждан пользоваться онлайн-сервисами.

Хотя, скорее всего, причина совсем в другом. Выбирая между оплатой счета от управляющей компании и покупкой продуктов, скорее всего, выберут второе.

Использованы материалы с эфира «Россия 24».