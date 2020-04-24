Начинается эксперимент по электронному кадровому документообороту. Участие пока добровольное

В России начинается эксперимент по ведению электронного кадрового документооборота без его дублирования на бумажном носителе. Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ подписан президентом и опубликован.

Работодатели и работники участвуют в эксперименте на добровольной основе. Перечень документов, связанных с работой, работодатель утверждает самостоятельно.

Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников.

Ведение электронных документов осуществляется работодателем посредством использования информационной системы работодателя или с использованием электронного сервиса «Работа в России».

При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, а также при внесении изменений в них с использованием информационной системы работодателя применяются усиленные квалифицированные электронные подписи работодателя и усиленные квалифицированные или неквалифицированные подписи работника.

Если будет задействована система «Работа в России», то применяются усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и простая электронная подпись работника.

Эксперимент проводится по 31 марта 2021 года включительно.