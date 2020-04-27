Как в условиях удаленной работы получить первичку от контрагента? ЭДО не предлагать

В «Красный уголок бухгалтера» пришел вопрос от подписчицы, крайне актуальный в теперешних реалиях. А с учетом того, что пока нет ясности, сколько нам всем по домам сидеть, актуально будет еще некоторое время.
«Подскажите, как вы сейчас собираете первичу? Обмен сканами? Потом оригиналы не соберёшь. Или кто-то уже подключил ЭДО?».
Очень многие поделились идеями.
Кто-то советует Диадок, собственно, сервис по электронному документообороту.
А кто-то предлагает испытанный способ:
«Почта кстати работает, и быстрей все присылает».
На что почти сразу дали ответ:
«Да кто ж их на почту то отнесёт?».
Кто-то обмениваются сканами.
А кому-то сканов недостаточно:
«ЭДО или оригиналы. По сканам не работаем. Передают нам в организацию оригиналы, забираю периодически с работы, посылаю сканы своим бухгалтерам для оплаты и приходывния».
А кто-то вообще все способы использует:
«Все первички хороши,выбирай на вкус. Беру сканы, эксель, фото в ватсапе. Кто что может. Диадок пока используем крайне мало, к сожалению».
А вообще, для некоторых не особо порядок-то и поменялся:
«Не знаю как у всех, у нас все как раньше, сначала скан, потом нарочно на проходной оставляют, или почта любимая, ничего не поменялось».
И в завершение:
«Все поставщики и покупатели в одной лодке сейчас».