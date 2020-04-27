Как в условиях удаленной работы получить первичку от контрагента? ЭДО не предлагать

Над.К Дают не на оплату расходов бизнеса. А на то, чтобы людей не увольняли. Ну, ёлки, Путина что ли ни... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Glawsvet А если по налогам и взносам нет задолженности, а по пени есть? Это будет считаться недоимкой по н... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

проза жизни Так в ЕНВД разные показатели, в том числе и площади помещений, что вполне логично для выдачи дота... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

VikaV2193 Никак работникам не выплачивается, пока обещают только бизнесу. Организация сама решает кому что ... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Нюрочка девчурочка Что все таки делать тем, у кого пострадавший ОКВЭД не основной? Хотя по декларации ЕНВД видно, чт... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Над.К А никто и не анонсировал раздачу денег гражданам. Речь шла о том, чтобы предотвратить увольнение ... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло