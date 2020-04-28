Срок трудового договора не продлевается на нерабочие дни

Как известно, весь апрель объявлен нерабочим. Между тем у некоторых сотрудников имеются срочные трудовые договоры, которые истекают в период нерабочих дней.

Что в этом случае делать? Увольнять, поясняет Роструд.

Увольнение в нерабочий или выходной день не противоречит действующему законодательству, при условии, что на дату увольнения за работником сохранялось место работы.

В период действия Указов о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров допустимо.

Но не забудьте предупредить сотрудника о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до увольнения.