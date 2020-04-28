Кредит под 0% для бизнеса существует. Но это непросто

Бизнесмен Василий Лечкин, у себя на странице в Facebook поделился радостной новостью. Им удалось получить кредит для выплаты заработной платы по ставке 0%.

«И все-таки он существует, кредит на заработную плату под 0%!!!

По одному из наших предприятий, попадающему в перечень пострадавших отраслей по ОКВЭД нам удалось получить кредит под 0%. Процесс занял три недели! Несмотря на название – "Без бумаг", по двум документам, документов потребовалось больше как и времени...

Но все-таки мы это сделали! Так что коллеги, это реально, хотя и тягомотно. Первый транш получили исходя из представленных данных СЗВ-М в сумме чуть ниже средней заработной платы по предприятию».

Это, конечно, очень хорошая новость. Но она в очередной раз показывает, что, если ты хочешь что-то получить от нашего государства – будь готов к долгой процедуре с собиранием большого количества «бумажек». Что с пособиями, что с помощью для бизнеса.

По условиям для получения такого кредита читайте в статье на «Клерке».