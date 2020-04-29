При использовании огорода в предпринимательской деятельности ИП не может платить налог по низкой ставке

Налоговые ставки по земельному налогу не могут превышать 0,3 % в отношении отдельных категорий земельных участков, в частности, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

При этом в отношении прочих земельных участков предельная налоговая ставка установлена в размере 1,5 %.

Минфин в письме № 03-05-06-02/26491 от 03.04.2020 пояснил, что пониженные ставки по земельному налогу применяются физлицами, непосредственно использующими землю в целях удовлетворения личных потребностей при ведении личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, а не в целях извлечения прибыли.

Если же такие участки используется в коммерческой деятельности (включая перепродажу), то подлежат применению налоговые ставки, устанавливаемые местными властями в пределах до 1,5 % кадастровой стоимости.