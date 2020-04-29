Какую зарплату платить за нерабочие дни: разъяснения Роструда

ПятыйЭ Резюмирую: руководители, повышайте свою бух.грамотность.))))) Ибо, за все что делает бухгалтер не... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Старый ворчун Ну и на кой хрен ты сюда эти прошлогодние девичьи фантазии притащил? ты ещё вот это https://ria.r... Именно рост добычи нефти в США стал основным нарушением баланса рынка ОПЕК+

VikaV2193 Я не хочу читать какую то "лизу".От родителей генетически передается все. Если родителей 2 то 50%... Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое

MaxC При чем здесь национальность вообще?Я же писал, что во мне гены предков, которых, если что и могл... Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое

VikaV2193 В моей семье следующее распределение по носам: у меня есть горбинка, у матери и отца нет. У не ев... Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое

Анастасия Перевалова Ну смотря,что Вы под аутсорсом понимаете.Я вот своей репутацией дорожу,и такую хрень как делала б... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

ДмитрийW Считать себя можно кем угодно. Например Нетаньяху считает себя евреем, а горбатого носа нет, знач... Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое

Afrikan За 28 и 15 тыщ соответственно эти тетки и так делали немало. По идее за такую зп, как говорится, ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Ольга_Ганюшкина Второй бухгалтер 15 тыщ график работы вторник и четверг с двух до пяти... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

VikaV2193 Какая чушь! Вы считаете, что у всех русских или немцев и т.д. один генотип на всех? Может хоть га... Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое

ananasik-s думаю, бухгалтер из Первой (28тыр) или Второй (10 тыр - надеюсь, хоть тут речь не о полной з... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Ольга_Ганюшкина Я нифига не экономная. А вот дешевый аутсорс это вообще деньги на ветер. Правильно пишете резу... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

ПятыйЭ Вот поэтому я сейчас экспериментирую с почасовой оплатой. Хватит халявы. И тут уж руководитель пу... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

elenaln Согласна полностью. Кто обращается к аутсорсерам? Тот кто хочет съэкономить на оплате , не доплач... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Анастасия Перевалова Дело в том,что это главный бухгалтер в штате и себестоимость списывалась одной проводкой в год 90... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Ольга_Ганюшкина Очень редко принимаю учёт от штатных бухгалтеров в идеальном порядке хотя и есть такие не спорю. ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Наталия 77 Я тоже считаю, что работа аутсорсера, сдать декларацию, а сколько материала на складе его не д... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров