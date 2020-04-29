Какую зарплату платить за нерабочие дни: разъяснения Роструда

На горячую линию Роструда поступает много вопросов по теме «трудовое законодательство & коронавирус».
Подборку ответов на наиболее частые вопросы ведомство сделало в письме №
Вот некоторые из них.
Вопрос
Ответ
Какая зарплата должна быть за нерабочие дни?
Обычная. Наличие в календарном месяце (март, апрель) нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты.
Сдельщикам за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.
Работникам организаций, на которые не распространяется действие указов о нерабочих днях, оплата производится в обычном, а не повышенном размере
Какая зарплата сохраняется за нерабочие дни — только оклад?
Зарплата — это должностной оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предприятии.
За нерабочие дни сотрудники должны получить именно заработную плату, предусмотренную трудовым договором.
Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате).
В какие сроки выплачивать работникам зарплату в апреле?
Сроки выплаты заработной платы устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. В этот оговоренный срок ее и надо выплатить.
Невыплата в установленные сроки начисленной зарплаты влечет материальную, административную и уголовную ответственность работодателя.
Можно ли оплатить простой не в размере 2/3 от оклада, а больше?
Можно
Что с отпуском в нерабочие дни?
Если работник находится в отпуске в этот период, то отпуск на эти дни не продлевается.
Также в данный период по желанию работника работодатель имеет право предоставить отпуск.
Как вести табель?
Работодатели самостоятельно могут установить код для отражения в табеле учета рабочего времени указанный период, учитывая, что он является оплачиваемым.
Может ли работодатель, ссылаясь на форс-мажор, отказаться выплачивать зарплату?
Закон не предусматривает ситуации, когда работнику может не выплачиваться зарплата, если речь не идет о болезни работника, когда ему выплачивается пособие, отстранении от работы по вине работника, либо о длительном прогуле. Во всех других случаях: изменение режима труда, отпуска зарплата в том или ином размере выплачивается.
Может ли работодатель отменить премии и процентный оклад (например, от продаж), ссылаясь на форс-мажор?
Порядок и размеры стимулирующих выплат — премий, доплат — должны быть установлены системой оплаты труда и локальными актами работодателя. Работодатели должны руководствоваться этими правилами.
В случае перехода предприятия на дистанционную работу — имеет ли право работодатель снизить зарплату?
Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, оснований для снижения зарплаты нет.