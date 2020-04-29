Банкам хотят расширить поводы для отказов в обслуживании. Планируемые поправки в 115-ФЗ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в 115-ФЗ, или как его еще называют, ПОД/ФТ. Приводим здесь интересный разбор этого проекта.

Телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ» разобрал этот проект по полочкам.

«Журналисты и соседние каналы уже раструбили, что закон существенно ограничит банки в части отказов в обслуживании и сократит блокировки счетов.

Давайте разбираться, так ли это на самом деле:

ЦБ совместно с РосФинМониторингом должны будут определить исчерпывающий перечень документов, которые банк имеет право запросить у клиента в целях идентификации и определения источника происхождения наличных денежных средств. Если с идентификацией все понятно, перечень сведений уже есть в Положении ЦБ № 499-П, то с источниками происхождения наличных – это что-то новое. На данный момент, есть только письменные рекомендации ЦБ, что источник следует определять только для крупных транзакций и подтверждать его клиент должен некими документами (например, Справка 2-НДФЛ). Если клиент самостоятельно отказался от открытия счета или самостоятельно закрыл счет в банке, но у банкиров возникают подозрения, что указанное решение принимается клиентом в связи с осуществлением банком внутреннего контроля по 115-ФЗ, то сведения о таком клиенте должны быть направлены в РосФинМониторинг. Здесь законодатель вводит относительно новый вид подозрительной операции. Антиотмывочное законодательство уже предписывает подозревать клиента в случае отказа от разовой операции или перевода остатка с заблокированного счета, теперь добавляются новые признаки сомнительного поведения клиента. Если банк не может провести идентификацию клиента (его представителя, выгодоприобретателя, бенефициара), то должен отказать в приеме на обслуживании данного клиента. Такая практика существовала и ранее, но нормы права были не всегда однозначными. Теперь в этом вопросе должна быть поставлена точка. Банк не сможет отказать в открытии счета физическому лицу только на основании подозрений в отмывании преступных доходов или финансирования терроризма. Вот это сильная поправка. Банки теперь могут отказать в открытии счета на основании подозрений только юридическим лицам. Физических лиц теперь нельзя подозревать при открытии счета, но отказать по подозрению в дальнейших операциях можно. Банк не сможет отказывать в операциях клиентам по причине непредставления документов. Данная поправка анонсировалась давно и была инициирована деловым сообществом. Отказ за непредставление документов – это самое популярное основание для отказа в операции. Теперь если клиент не предоставил документы по запросу банка, отказать в операции банк не имеет права. Но банки по-прежнему смогут отказывать в операции по подозрению в сомнительной деятельности. Если банк отказывает в операции, то в сообщении, которое направляется в РосФинМониторинг должно быть указано аргументированное обоснование. Здесь ничего революционного, банки давно так делают, просто данная норма содержалась в подзаконных актах, теперь переместилась в закон. Предлагается исключать клиента из черного списка отказников на основании решения суда. Ранее у клиента была два варианта исключения из черного списка отказников – это сам банк, который ранее отказал в открытии счета или операции и комиссия при ЦБ. Теперь банки обязаны выполнять решения суда, даже если они с ним не согласны. Сейчас с решениями судов есть законодательный пробел и банки сами не понимают, что с ними делать. Если банк отказывает клиенту в открытии счета или операции, то обязан предоставить клиенту информацию о времени и причинах отказа в 5-ти дневный срок. Факт нахождения клиента в черном списке отказников не может использоваться банком в качестве единственного критерия при подозрениях в отмывании средств. Ранее такая норма существовала только в виде рекомендаций ЦБ, теперь это должен быть закон.

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В заключении, хочется отметить, что проект очень сырой и вызывает много вопросов. Естественно, будут поправки. Банкам хотят запретить отказывать в операции по причине непредставления документов, но при этом банки заставляют документы запрашивать и оценивать. А что им делать, если клиент не дал документы, будут отказывать по другим основаниям?».

Текст проекта закона прикреплен во вложении.