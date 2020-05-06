За продажу вторсырья освободить от НДФЛ. А сортирующим мусор – бесплатный вывоз

Минприроды разработало «дорожную карту» по вывозу мусора. В частности, предлагается бесплатно вывозить мусор гражданам, которые его сортируют.

«Чтобы стимулировать граждан и бизнес раздельно собирать, отвозить и утилизировать отходы, Минприроды предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, – от уплаты НДФЛ» – пишет «Коммерсантъ».

Начинание, конечно, хорошее. Вот только как это будет оформляться все?

Например, человек просто собирает пластиковые и стеклянные бутылки, отвозит их на переработку. Ему придется декларировать доходы от сдачи бутылок и потом подаваться на налоговый вычет? То есть, при сдаче бутылок ему нужно будет брать подтверждающие документы, что столько-то сдал, столько-то получил.

Внимание, вопрос. Оно ему нужно будет?