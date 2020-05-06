Все больше россиян допускают просрочки по кредитам. Треть из них потеряли работу

Почти треть неплательщиков по кредитам ссылаются на потерю работы. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)

В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%, подсчитали в НАПКА на основе статистики коллекторских агентств. Если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле их стало 30%. Кроме того, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 п.п.).

«Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях – не более 1% – мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», – говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев.

«Статистика коллекторских агентств отражает поведение заемщиков, которые уже испытывали проблемы с выплатами кредитов. Но режим самоизоляции повлиял и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек», – добавляет он.

Использованы материалы «РБК».