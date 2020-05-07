Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты. Будут выдавать ваучер

В правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты.

Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

В частности, в авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний, такие, как выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее – остаются почти неизменными (по материалам «Коммерсантъ»).

Кстати, сегодня как раз совещание Путина с представителями транспортной сферы. Ждем, что расскажут.