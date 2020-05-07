451 миллион на разгон облаков в праздничные дни. Бюджеты не треснут

Любопытные цифры с сайта госзакупок. Власти Москвы потратят на разгон облаков в праздничные дни 1, 9 мая, 12 июня и в день города в этом году 451 миллион 833 тысячи 569 рублей 28 копеек.

Собственно, все данные открытые, вот так это выглядит:

А вот в прошлом году это стоило на 40 миллионов меньше:

Собственно, а зачем в мае-то небо расчищать? Все равно по домам большинству предписано сидеть. В окно смотреть?

Не проще ли хотя бы часть этих денег было нуждающимся перечислить? А, ну да. Бюджеты же треснут.