Запуск строек в Москве решит проблему уличной преступности. Ну, так считает Собянин

Запуск с 12 мая работы строек и многих промышленных предприятий в Москве поможет решить проблему возможного роста уличной преступности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программы «Время» на Первом канале в среду.

«На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, они находятся здесь, на родину не пускают. И здесь работы нет. Поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и строек отчасти решает эту задачу)», – сказал Собянин.

Напомним, что с 12 мая в Москве разрешена работа строительных и промышленных предприятий. Там, по словам властей, проще соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

А вот нахождение на работе с 12 мая без маски и перчаток – штраф. Причем, работодатель может обязать сотрудников самих покупать средства защиты.

Использованы материалы «Интерфакс».