В Москве ограничения действуют по 31 мая. И перчаточно-масочный режим

Несмотря на то, что Путин разрешил с 12 мая постепенно выходить из самоизоляции, он это разрешил в каждом регионе проводить индивидуально. Москва с 12 мая продолжает жить в ограничениях.

С 12 мая к работе возвращаются промышленные и строительные предприятия. Со строгим соблюдением санитарных норм.

На рабочие места возвращают только тех работников, чье присутствие необходимо.

Закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. По 31 мая.

Открыты продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. ТАкже открыты нестационарные торговые объекты в метро, там можно купить средства индивидуальной защиты. Правда, на их качество уже жалуются.

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Введен обязательный перчаточно-масочный режим в магазинах, общественном транспорте, общественных местах. Сегодня пока не штрафуют, по крайней мере, так обещали.

С 18 до 31 мая дистанционное обучение школьников с первого по восьмой класс и учеников 10-х классов будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет. Годовые оценки за 2019/2020 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая. Учащиеся девятых и 11-х классов продолжат дистанционное обучение до конца мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.

Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будут производиться после 31 мая. К обмену примут билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.

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Пропуска, оформленные до 11 мая, автоматически продлеваются до 31 мая. При условии, что не изменились введенные ранее данные.

Использованы материалы с портала мэрии.