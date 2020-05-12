В Москве ограничения действуют по 31 мая. И перчаточно-масочный режим

Несмотря на то, что Путин разрешил с 12 мая постепенно выходить из самоизоляции, он это разрешил в каждом регионе проводить индивидуально. Москва с 12 мая продолжает жить в ограничениях.
С 12 мая к работе возвращаются промышленные и строительные предприятия. Со строгим соблюдением санитарных норм.
На рабочие места возвращают только тех работников, чье присутствие необходимо.Закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. По 31 мая.
Открыты продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. ТАкже открыты нестационарные торговые объекты в метро, там можно купить средства индивидуальной защиты. Правда, на их качество уже жалуются.
Введен обязательный перчаточно-масочный режим в магазинах, общественном транспорте, общественных местах. Сегодня пока не штрафуют, по крайней мере, так обещали.С 18 до 31 мая дистанционное обучение школьников с первого по восьмой класс и учеников 10-х классов будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет. Годовые оценки за 2019/2020 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая. Учащиеся девятых и 11-х классов продолжат дистанционное обучение до конца мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.
Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будут производиться после 31 мая. К обмену примут билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.
Пропуска, оформленные до 11 мая, автоматически продлеваются до 31 мая. При условии, что не изменились введенные ранее данные.
Использованы материалы с портала мэрии.