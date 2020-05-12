Клерк.Ру

Действительно ли так просто оформить выплату в 10 000 рублей на ребенка. Проверяем

Встретилась в Интернете такая вот инструкция по оформлению ЕДВ на ребенка до 16 лет. Решили проверить.

«Руководство по оформлению пособия в 10000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет (включительно) вне зависимости от доходов.

Найти услугу не так то просто, так что делюсь с вами инструкцией

  • Заходите на сайт gosuslugi.ru,
  • заходите во вкладку «Услуги», 
  • в поиске забиваете «Пенсионный фонд».
  • Выпадает страничка со списком услуг этой организации.
  • Спускаетесь практически в самый низ, раздел «неэлектронные».
  • Там есть соответствующая услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».
  • Заполняет начнутся с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября. 
Имейте в виду, что сейчас сайт работает очень плохо. Можно попробовать сделать это чуть позже. Времени еще много».

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Сайт Госуслуг по-прежнему висит. На фразу в поиске «Пенсионный фонд» реагирует вот так:

гос

Но там можно и без поиска. Идем во вкладку «Оплата». Сразу видим вот такой баннер:

гос2

Заходим. И он снова висит. 

Перекидывает на страницу входа:

снилс

Заходим. Оно снова висит, кстати.

И, ошибка авторизации.

Но с телефона все пароли настроены, смотрим что там:

пф1

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Вот так выглядит описание услуги:

пф2

И подаваемые документы:

пф3

И в завершение, от работника ПФР:

«Я работаю в пенсионном фонде, и сейчас нам дали разъяснения по выплатам, за которые говорил Путин, на детей от 3-х до 16-ти лет. Сейчас нет смысла подавать.

Потому что

  1. Еще рано.
  2. Если подать сейчас, то зависнет заявление в очереди, и пройдёт уже после тех, кто начнет подавать с 1 июня.
Подать можно в любой день до 1 октября. Сейчас сайт не настроен. Ждите до 1 июня, и можно подавать. Выплаты будут Через сайт госуслуг. Скиньте информацию знакомым, кому актуально.

Сайт не работает сейчас, потому что все начали заходить и искать где подать можно. Рано. Только с июня, чтобы все прошло и не зависло в очереди. Так что терпение. Всем выплатят».

Собственно, как всегда. Зачем говорить, что можно оформить с 12 мая, если выплаты все равно с 1 июня? Тем более, выясняется, что и подавать на выплату лучше с 1 июня?

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