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При расчете майских отпускных зарплата за нерабочий апрель включается в средний заработок. Ой ли? Бухгалтеры сомневаются

Несколько мартовских дней и весь апрель многие работники сидели дома, получая за это зарплату.

Введенный Президентом режим нерабочих дней вызывает массу вопросов у бухгалтеров. И речь идет не только об их оплате и табелировании.

Нерабочие дни оплачены, в табеле их можно маркировать любым придуманным кодом. А как этот период будет учитываться при расчете среднего заработка, например для отпуска?

Этот вопрос очень волнует бухгалтеров.

Такая тема, в частности, обсуждается на нашем форуме:

Средний заработок и оплачиваемые нерабочие дни

Бухгалтеры стоят перед дилеммой: включать в расчет как сумму начисленной зарплаты, так и сами нерабочие дни или исключать и то, и другое.

Четкого ответа на этот вопрос нет. Коллеги спорят.

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Одна из участниц обсуждения запросила ответ на этот животрепещущий вопрос в правовой системе. Эксперты выдали следующий ответ:

Официальных разъяснений нет, но в частных консультациях специалисты Роструда подтверждают, что при расчете среднего заработка для отпуска и командировки нерабочие дни исключаются.

Между тем накануне аналогичный вопрос был задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Роструд напомнил, что согласно подпункту «е» пункта 5 Положения о порядке исчисления средней заработной платы, утверждённого Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922 при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ.

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Однако нерабочие дни не относятся к установленным ТК случаям освобождения работника от работы (например, предусмотренные статьями 185, 185.1, 187, 220, 254 ТК).

Полученная работником за эти дни денежная выплата имеет статус заработной платы, в силу чего должна учитывается при исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков и временной нетрудоспособности работников.

Добавим, наши читатели выразили сомнение в том, что мнение Роструда является окончательным и бесповортным. Ведь уже известны случаи, когда сначала давались одни разъяснения, а потом совершенно другие — например, в ситуации с совпадением отпуска и карантинного больничного.

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Кроме того, участники обсуждения на нашем форуме обратили внимание, что отвечая на вопрос о среднем заработке, в правовом обосновании Роструд ссылается на статью 121 ТК, которая посвящена совсем другому вопросу — исчислению стажа, дающего право на очередной отпуск.

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Но на отпускной-то стаж никто и не «покушается» — в него, естественно, включается почти всё время нахождения в трудовых отношениях.
Не включаются, по сути, только прогулы, длительные отпуска «без содержания», да ещё отпуск по уходу за ребёнком (до 1,5 лет и до 3 лет).
Понятно, что и «нерабочие дни» тоже должны включаться.

Только вот почему они вдруг решили «притянуть» ст. 121 к расчёту среднего заработка? Вряд ли этому есть разумное объяснение.

— пишет NiGMaNew

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