При расчете майских отпускных зарплата за нерабочий апрель включается в средний заработок. Ой ли? Бухгалтеры сомневаются

Несколько мартовских дней и весь апрель многие работники сидели дома, получая за это зарплату.

Введенный Президентом режим нерабочих дней вызывает массу вопросов у бухгалтеров. И речь идет не только об их оплате и табелировании.

Нерабочие дни оплачены, в табеле их можно маркировать любым придуманным кодом. А как этот период будет учитываться при расчете среднего заработка, например для отпуска?

Этот вопрос очень волнует бухгалтеров.

Такая тема, в частности, обсуждается на нашем форуме:

Средний заработок и оплачиваемые нерабочие дни

Бухгалтеры стоят перед дилеммой: включать в расчет как сумму начисленной зарплаты, так и сами нерабочие дни или исключать и то, и другое.

Четкого ответа на этот вопрос нет. Коллеги спорят.