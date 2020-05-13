В Москве вернули получение пропуска по СМС. Это радует

Недавно на «Клерке» писали, что в Москве с 12 мая отменяют получение цифровых пропусков по СМС. Дескать, самый непопулярный канал. Видимо, внезапно он снова обрел популярность.

Указ мэра Москвы от 12 мая 2020 года № 57-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ».

«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 – для граждан Российской Федерации при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации».

Вот зачем было сначала отменять, если и так все работало? Дозвониться не всегда удается, сайт иногда висит. А СМС-команды работали почти без задержек, при использовании верного шаблона.