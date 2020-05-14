Работа за компьютером теперь не признается вредной. Обязательный медосмотр можно не проводить

Минтруд и Минзлрав исключили работу за компьютером из числа вредных факторов, требующих периодических медицинских осмотров. Совместный приказ от 03.04.2020 № 187н/268н опубликован на официальном портале правовой информации.

Обязанность проводить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для некоторых работников установленая статьей 213 Трудового кодекса. Перечень работ, при которых они необходимы, указан в приказе Минздравсоцразвития № 302н.

В пункте 3.2.2.4. перечня было указано, что сотрудники, работающие за компьютерами, должны 1 раз в 2 года проходить осмотр у невролога и офтальмолога. Но теперь Минтруд признал, что работы на ПЭВМ при воздействии электромагнитного поля широкополосного спектра частот (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) как таковые не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.

Обновленная редакция приказа 302н относит к вредным факторам «электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц-2 кГц, 2 кГц-400 кГц) (при превышении предельно допустимого уровня).

Приказ с поправками вступит в силу через 10 дней после публикации.