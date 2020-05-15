Постановление о возврате налога самозанятым скоро появится. Мишустин обещал

Правительство РФ подготовило поправки, направленные на поддержку самозанятых граждан в условиях пандемии коронавируса. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании по социально-экономическим вопросам.

«Готовятся изменения в законодательстве, которые позволят в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог на доходы, уплаченный за прошлый год, а также выделить им так называемы „налоговый капитал“ в размере одного МРОТ», — цитирует Мишустина ТАСС.

Мишустин поручил в ближайшие дни завершить подготовку документов для реализации новых мер поддержки граждан и бизнеса.