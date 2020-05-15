Самозанятые просят существенно снизить ставки налога

«Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратился к к врио главы правительства Андрею Белоусову с просьбой оказать дополнительную поддержку самозанятых.

В частности, предлагается снизить ставки НПД до 1 % при расчетах с физлицами и до 2 % при расчетах с юридическими лицами.

Лидер общественного движения «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» Иван Свердлик отметил, что это будет действительно работающая поддержка и даст шанс на выживание самозанятым, которых по словам Президента, нужно сейчас особенно поддержать, потому что они доверились руководству страны и вывели свою деятельность из тени.

В письме говорится, что данная мера позволит самозанятым и ИП нарастить оборотные средства и повысить доходы после значительного их снижения в условиях пандемии коронавируса.

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«Сейчас в стране зарегистрировано более 650 тысяч самозанятых и они играют важную роль в нашей экономике. Государство попросило таксистов, репетиторов, кондитеров и парикмахеров, выйти из тени, платить налоги, они согласились. Да, меры принятые государством были необходимы, но их недостаточно, тут нужен системный подход. Возвращенные налоги в первую очередь уйдут на погашение долгов, которые у многих скопились, в том числе платежи по кредитам. Нужны системные меры поддержки, в том числе снизить НПД до 1% — 2%. Такая мера позволит самозанятым быстрее преодолеть сложившиеся экономические трудности и начать развивать свое дело», — отмечает Иван Свердлик.

Источник — сайт нацпроектов «Будущее России».

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Напомним, 11 мая Владимир Путин озвучил ряд предложений по поддержке самозанятых.