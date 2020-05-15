В ЦБ за пять лет зарплаты руководства выросли в два раза. Кризисы не помеха, бюджеты не треснут

Хотя у большинства россиян теряются доходы, как и падает уровень жизни, в ЦБ – «свой путь». Зарплаты там растут не только несмотря, но и вопреки всем вместе взятым финансовым кризисам.

Как пишет издание «Life.ru», всего за пять лет зарплаты топ-менеджмента ЦБ выросли почти в два раза, у рядового персонала – на 45%.

На сегодняшний день начальник в Центробанке получает в среднем порядка трёх миллионов рублей в месяц, месячный доход рядового служащего вырос до 173 тысяч рублей.

А вот так выглядит рост зарплат в ЦБ в кризисные годы:

При этом, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не так давно была против прямой помощи людям, мотивируя это «взрывом инфляции».

Кстати, мнения политиков о «вертолетных деньгах» после обещания прямой помощи Путиным 11 мая стали резко меняться.