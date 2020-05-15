«Вертолетные деньги» на рубль не повлияют, считают в Госдуме. Хотя не так давно считали наоборот

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MaxC Или какой "бывший" Вам при встрече выдаст вот такое - Я вас любил. Любовь еще (возможно, что прос... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

y.p Больше всего от продажи лицензий (на тот же крипто про) и КЭП получают посредники. Аналогично и с... Стало известно о трех новых цифровых проектах ФНС

avart У нас тоже с 5 мая нет протокола. Местный ПФР по телефону говорит, что они ничего не знают и не р... ФНС призывает бизнес из пострадавших отраслей побыстрее сдать СЗВ-М за апрель

MaxC Безусловно есть))Ну кто, какая подруга например, Вам сходу, в кухне или в кофе-зоне офиса вот так... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

Kykyryznik Отправил 1 мая. Положительный протокол пришел через 5 минут. Денег нет до сих пор. Все проверяют ... ФНС призывает бизнес из пострадавших отраслей побыстрее сдать СЗВ-М за апрель

MaxC Я не давал такой характеристики, Вы домыслили)))Просто, от людей при очном общении очень много пу... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

Larisa Skvortsova мне нравится работать удаленно, так бы и осталась на удаленке, можно приезжать в офис два раза в ... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

VikaV2193 Как же быстро всех людей в невротики записали ))Хотя, какая то сермяжная правда в этом есть (про ... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

id7171372 Для меня лично главный плюс - нет нужды тратить время на дорогу (2-3 часа в день, 10-15 часов в н... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

sunflower_tk А мне вот все нравится. Кроме дистанционной учебы ребенка))). И как только до конца учебного года... 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос