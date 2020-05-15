«Вертолетные деньги» на рубль не повлияют, считают в Госдуме. Хотя не так давно считали наоборот

После анонсированных Путиным 11 мая прямых выплат населению, стали меняться и мнения российских политиков о «вертолетных деньгах».
Так, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что раздача «вертолетных денег» гражданам не повлияет на курс рубля.
«Это никак не повлияет на снижение рубля точно, поскольку давление на потребительский рынок не увеличивается. Я думаю, что оно частично только компенсирует выпадающие доходы населения, которые могли бы прийти на рынок. Рубль из-за этого точно не ослабнет, но и не укрепится», – сказал он.
Цитата по finanz.ru.
Не так давно Эльвира Набиуллина считала, что раздача денег населению приведет к взрыву инфляции.
А вот и цитаты других известных россиян на «Клерке» о том, как плохо раздавать деньги людям.