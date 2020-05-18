Некоторые сотрудники работающих организаций принципиально не работали. Их увольняют за прогулы

Если ваше предприятие продолжало работать в обычном режиме, то работодатель не обязан был вас специально уведомлять об этом.

Такой ответ дает Роструд людям, которые противопоставив себя всему коллективу, игнорируя возмущение работодателя, в нерабочие дни принципиально не работали, тогда как остальные их коллеги добросовестно трудились.

Дело в том, что нерабочие дни, объявленные Президентом, распространялись не на все организации. Некоторые продолжали работать.

Но ряд сотрудников этих работающих организаций не захотели работать. Они находились дома на самоизоляции.

Выйдя на работу 12 мая, некоторые получили выговор, а кто-то и вовсе был уволен за прогул.

Надо отметить, что таких историй на портале «Ондайнинспекция.рф» немало. Многие возмущаются, что работодатели заставляют их работать вместо того, чтобы просто так платить деньги за неработу, как обещал Владимир Путин.

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Вот, например, история охранника (орфографию автора пришлось подкорректировать):

Я позвонил на работу и сообщил руководителю, что буду находиться на самоизоляции, после чего мне пришло письмо с работы, в котором было написано прийти на работу и дать объяснение отсутствия. Я пришел и написал, что в связи с самоизоляцией остаюсь дома. 12 мая я пришел на работу и директор сказал — отправляйся, откуда пришел. Я спросил — Вы меня увольняете? Он сказал — ты сам себя уволил. На работе собрали комиссию, на которой меня уволили за прогулы. Правы ли мои работодатели?

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Роструд ответил, что прогулом признается отсутствие работника без уважительных причин на работе в течение всего рабочего дня, а также на рабочем месте — более четырех часов подряд в течение рабочего дня.

ТК не содержит перечня уважительных причин для отсутствия работника на рабочем месте. Уважительными могут быть признаны, в частности, следующие причины:

временная нетрудоспособность;

исполнение общественных или государственных обязанностей;

сдача крови и ее компонентов;

участие в забастовке;

заключение под стражу;

чрезвычайные ситуации, повлекшие транспортные проблемы, такие как, например, отмена или задержка рейса;

и некоторые другие.

Если сотрудник считает, что его права нарушены, следует обращаться в суд.