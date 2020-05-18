Сколько примерно сможет получить самозанятый. По обещанным Путиным мерам поддержки

В обращении 11 мая Путин анонсировал поддержку самозанятых в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, им вернут налог, уплаченый за 2019 год. Также будет предоставлен вычет в размере 1 МРОТ.

Телеграм-канал «Самозанятые» примерно посчитал, сколько в среднем можно будет вернуть:

«Будет две возможности получить деньги от государства: Вернуть уплаченный в 2019 году налог. Если весь прошлый год вы работали официально и получали по 30 000 рублей в месяц, сможете вернуть 10 800 – 21 600 рублей.

Получить 12 310 рублей в счет налога в этом году. Этой поддержки хватит на оплату налогов на доход от 205 166 р до 410 333 р. Сумма налога и расчетного дохода зависит от того, с кем вы работаете – физлицами или юрлицами, и какую часть налогового вычета уже успели использовать».

Более точной конкретики они не дали:

«Об условиях поддержки напишем позже, когда выйдут официальные документы. В них будет указано, кто имеет право на поддержку, как ее получить, когда и куда придут деньги».

На «Клерке» сегодня писали о том, что в Москве вернут самозанятым 495 миллионов рублей по уплаченным ими налогам в 2019 году.