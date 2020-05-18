В Москве самозанятым вернут 495 миллионов. Столько они уплатили налогов в прошлом году

Город вернет самозанятым 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году. Их получат 194 тысячи человек, которые в минувшем году уплатили НПД в Москве.

О возврате этого налога за 2019 год 11 мая объявил Президент России Владимир Путин. Помимо этого, самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.

«Многие жители Москвы предпочитают самостоятельную профессиональную творческую и интеллектуальную деятельность трудоустройству в какой-либо организации. Статус самозанятого позволяет им делать это легально, платить налоги с дохода, как и другие представители бизнеса, и точно так же получить государственную поддержку и защиту в период кризиса. Озвученные Президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса», – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, способ возврата ранее уплаченных средств будет максимально упрощенным.

По данным на 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых было зарегистрировано 275 тысяч человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил 54 миллиарда рублей.

Использованы материалы портала Правительства Москвы.