Клерк.Ру

Как бухгалтеру не пойти по уголовному делу? Бесплатный вебинар

Зачастую бухгалтеры пребывают в уверенности, что их невозможно привлечь к уголовной ответственности, поскольку отчетность подписана директором, и за ее содержание отвечает только директор.

Однако это не так. Обычно директор дает указания о том, какой должна быть сумма налогов, подлежащая уплате, а все расчеты и документы, необходимые для занижения налоговой базы, готовит бухгалтер.

В этой ситуации бухгалтер с позиций уголовного законодательства является соучастником преступления, а именно – пособником. Ведь бухгалтер, выполняя незаконные указания директора по занижению суммы налогов, делает ровно то, что подпадет под определение пособничества:

«Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, … устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть … следы преступления…» (ст. 33 УК РФ).

При этом, из-за эпидемии коронавирусной инфекции, найти новую работу зачастую становится проблемой даже для высококвалифицированнных специалистов. Выходит, что с одной стороны риск попасть под уголовку из-за указаний руководства, а с другой – риск вообще потерять работу.

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Как же бухгалтеру, находящемуся «меж двух огней» защитить себя?

Приглашаем на вебинар «Клерка», совместно с Адвокатским бюро «ЗКС» под названием: «Бухгалтеры и налоговые преступления. Как себя защитить».

Будут рассмотрены следующие темы:

  1. Новое в подходе Верховного Суда в постановлении Пленума №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
  2. При каких условиях бухгалтер становится соучастником.
  3. Что сделать, чтобы доказать свою непричастность.
Спикер – адвокат, управляющий партнер АБ «ЗКС» Денис Саушкин.

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