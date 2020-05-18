Почему ЕНВД необходимо продлить, а не отменять. Мнения экспертов

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил продлить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024 года.

С момента введения налога в 2003 году эту систему налогообложения в совокупности применяли почти 2 миллиона индивидуальных предпринимателей и около 280 тысяч организаций.

С 1 января 2021 года этот налоговый режим полностью упраздняется и предприниматели должны будут выбрать другой вариант налогообложения.

Сокращение выбора при определении способа уплаты налогов отрицательно сказывается на экономике, считает д.э.н., генеральный директор Института экономических и социальных исследований, член Федерального политического совета Партии Роста Алексей Рябинин.

📌 Реклама Отключить

«ЕНВД выбирали в основном небольшие предприятия и для расчета платежей была важна базовая доходность, которую устанавливало государство. Видимо, оно посчитало, что получает от бизнеса недостаточно и решило от такой формы отказаться. Если ЕНВД окончательно отменят, предпринимателям нужно будет перейти на упрощенную систему налогообложения или патент. А для многих это может означать рост платежей при сокращении спроса» – отметил Алексей Рябинин.

По мнению руководителя регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Вадима Ковригина когда-то именно единый налог на вменённый доход помог тысячам предпринимателей «встать на ноги».

«Предприниматели, выбравшие ЕНВД, раньше могли экономить на расходах по бухгалтерскому учёту, а сейчас издержки вырастут. Предложенные на замену ЕНВД патенты и налог на профессиональный доход подойдут не всем. На них могут перейти только ИП и самозанятые, но никак не юрлица. При патентной системе разрешается принимать на работу не более 15 сотрудников, а плательщики профессионального налога не могут иметь сотрудников вообще» – считает Вадим Ковригин [прим. ред.: самозанятые не могут использовать патентную систему].

📌 Реклама Отключить

По мнению экономистов в условиях экономического спада нужно задействовать все меры поддержки, которые могут помочь предприятиям быстрее вернуться к нормальной жизни.

«Если кто-то хочет остаться на системе ЕНВД, нужно дать предпринимателям такую возможность, чтобы сохранить бизнес и рабочие места», – считает Рябинин.