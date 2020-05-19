На рынке труда ситуация не катастрофическая. Так считает министр Котяков

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков не считает, что ситуация с безработицей в России катастрофическая.

«Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической... На сегодняшний день цифра выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 миллиона человек. Мы в разных сценарных условиях в Минтруде рассматривали разные ситуации... С учетом тех прогнозных данных, которые мы видим, мы понимаем, что у нас в мае-июне количество безработных будет расти», – сказал Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Ключевые слова «с учетом тех прогнозных данных, которые мы видим». Ведь не все, кто потеряли работу, встают на учет в центрах занятости. А значит, уровень безработицы в России может быть выше официальных данных.

«По нашей оценке, мы движемся по сценарию... 2,5 миллиона зарегистрированных безработных. Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше. Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определенное напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома, но мы видим стабилизацию с точки зрения количества зараженных», – сказал Котяков.

Опять-таки, речь идет об официальной статистике.

Использованы материалы «РИА Новости».