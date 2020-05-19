Клерк.Ру

40 застройщиков в Москве получили отсрочку по аренде. Из них 31 перенесено повышение арендной платы

40 застройщиков в Москве получили отсрочку по аренде. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Всего эту меру поддержки могут получить порядка 200 московских девелоперов, которые строят недвижимость на земле города. Половина из них уже обратилась к нам за отсрочкой, а 40 компаний положенную отсрочку получили, остальные заявки мы продолжаем обрабатывать. Сейчас общая площадь участков, по которым уже предоставлена льгота – 107 га, на них ведется строительство более 3,6 млн кв. м коммерческой недвижимости», – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Для получения льготы затройщику нужно обратиться в Департамент городского имущества г. Москвы, с заявлением. В заявлении нужно указать номер договора или финансово-лицевого счета.

По словам руководителя указанного Департамента Максима Гамана, для 31 строительной компании (из тех, что уже получили отсрочку) также перенесено повышение арендной платы.

По материалам «ТАСС».

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