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ЖКХ за некачественные услуги не будут штрафовать. Будет перерасчет

Правительственный законопроект о замене штрафов ЖКХ за некачественные услуги перерасчетом одобрили в правовом управлении Госдумы.

Законопроект предлагает заменить штрафные санкции за нарушение непрерывности предоставления или качества услуг ЖКХ перерасчетом стоимости данных услуг, а также возмещением морального и другого вреда гражданам. Данные изменения готовы поддержать в профильном комитете Госдумы в «Единой России».

«Мы сначала отнеслись к этому законопроекту отрицательно, но потом изменили свое мнение. При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю. Поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные», – отметила глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Положительно отнеслись к этому проекту и управляющие компании.

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Глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина сказала, что на выплату штрафов управляющим компаниям денег не выделяется и им приходится компенсировать потери за счет снижения объема оказания услуг.

«Что-то, значит, доделано не будет: где-то, например, полы недомоют», – пояснила она.

При этом,первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов выразил уверенность, что отмена штрафов позволит коммунальщикам оставаться безнаказанными, а гражданам из-за нововведений будет гораздо сложнее защищать свои права.

С учетом, что перерасчет по ЖКХ нужно еще заслужить, данное мнение небезосновательно.

По материалам издания «Известия».

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