ЖКХ за некачественные услуги не будут штрафовать. Будет перерасчет

Глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина сказала, что на выплату штрафов управляющим компаниям денег не выделяется и им приходится компенсировать потери за счет снижения объема оказания услуг.

«Что-то, значит, доделано не будет: где-то, например, полы недомоют», – пояснила она.

С учетом, что перерасчет по ЖКХ нужно еще заслужить, данное мнение небезосновательно.

По материалам издания «Известия».