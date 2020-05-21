Если данные граждан частично совпадают с данными террориста, банки должны их считать подозрительными. Так сказал Росфинмониторинг

Росфинмониторинг выпустил неоднозначные рекомендации для банков. А именно, банки должны расценивать операции граждан как подозрительные, если их данные частично совпадают с данными террористов.

Информацией поделился телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ»:

«Наша уважаемая финансовая разведка в лице РосФинмониторинга выпустила очень неоднозначную рекомендацию. Товарищи предлагают банкам стучать на операции граждан как подозрительные, если их данные частично совпали данными террориста.

Какие именно данные должны частично совпасть не уточняется, значит, формально, если вы являетесь однофамильцем террориста, все ваши платежи признаются подозрительными и должны быть досконально изучены РосФинМониторингом.

От себя сделаем уточнение, что в совокупности в Перечнях террористов примерно 10 тыс. записей, там кого только нет, есть и Ивановы и Петровы…. Это значит, что частично может совпасть каждый второй житель страны.

Ну и что банкам делать? А если дата рождения совпадает? Стучим на всех, кто родился 20 мая. Как в песне… Кто родился в январе…. Ждем комментариев от чиновников или разъяснений ЦБ».

А вот и сами рекомендации: