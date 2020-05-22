У людей проблемы с заявлениями на детские выплаты. А как у вас?

Недавно мы рассказывали, что люди получают отказные уведомления в ответ на свои электронные заявления на выплату антикризисного 5-тысячного пособия для детей до 3 лет.

Причина отказа — якобы недостоверные сведения.

В комментариях к этому материалу наши читатели отмечают, что тоже сталкивались с подобным.

Между тем что касается статуса поданного заявления, то разъяснения на этот счет дали, в частности, в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Женщина пожаловалась, что ее заявление уже несколько дней находится в статусе «В очереди на отправку», тогда как у ее подруги, отправившей заявление позже, статус уже сменился на «Заявление проверено ведомством».

«Что это за ерунда такая? Мое заявление будет висеть в очереди до пенсии? Я раньше отправила, но волшебным образом у нее уже в ведомстве заявление, а мое висит...», — возмущается женщина.

Вот что ответили в ПФР:

«В настоящее время мы осуществляем обработку поступивших заявлений через электронные сервисы, и, учитывая значительный поток поступивших заявлений, к сожалению, не всегда корректно для заявителя отображается статус его заявления. Торопимся успокоить гражданов: все заявления будут обработаны, по каждому будет принято соответствующее решение».

Мы решили провести опрос на тему проблем с подачей заявлений на детские выплаты. Приглашаем вас принять в нем участие.