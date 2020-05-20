При электронном обращении за пособиями и выплатами люди получают отказ. И это не единичный случай

Собственно, система по выплате 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет в действии. Отказ в выплате из-за предоставления недостоверных сведений.

Обращение было оформлено через сайт Госуслуг. Точнее, через мобильное приложение. И вот так выглядит отказ:

Какие недостоверные сведения тут могут быть? В семье два ребенка, один родился 24 февраля, если уж на то пошло. Кстати, на маткапитал тоже подавались, до сих пор молчание.

А вот другой случай, из соцсетей:

«Помогите пожалуйста советом, что делать с отказами пенсионного фонда г.о. Химки. То они мне маткапитал не выдают, то теперь на заявление о выплате, которые положены на ребенка до 3 лет, прислали вот что. У кого-нибудь получилось оформить выплаты на детей?»

И вот что прислали:

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Вообще, самое надежное оформление выплат – прийти «ножками» в ПФР и там вручную все заполнить и подать. Там, покрайней мере, оператор скажет об ошибке, и ее можно сразу же исправить. Когда как в элетронном виде на каждом шагу (особенно в мобильном приложении «Госуслуг») куча барьеров, перекидываний на сайт, повторных авторизаций и надписей «сервис в данный момент недоступен».

Зато глава Минкомсвязи отчитывается Путину, как хорошо работает портал Госуслуги.

«Действительно, в существующей ситуации резко вырос спрос на онлайн-услуги, особенно государственных сервисов. За последние два месяца мы обеспечили ряд новых сервисов. Люди могут просто и быстро оформить ряд документов, не обращаясь никуда лично».

Ага, оформить можно. Только безрезультатно.

«Сейчас на портале госуслуг зарегистрировано 68 млн совершеннолетних граждан. Обращение за выплатами по 10 тысяч поставило абсолютный рекорд – более 2 млн обращений в сутки (в 10 раз выше среднесуточной нормы)». Источник.

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Во многих городах народ просто пошел в отделения ПФР после 11 мая, устроив там толкучку.