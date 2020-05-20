При электронном обращении за пособиями и выплатами люди получают отказ. И это не единичный случай

Собственно, система по выплате 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет в действии. Отказ в выплате из-за предоставления недостоверных сведений.
Обращение было оформлено через сайт Госуслуг. Точнее, через мобильное приложение. И вот так выглядит отказ:
Какие недостоверные сведения тут могут быть? В семье два ребенка, один родился 24 февраля, если уж на то пошло. Кстати, на маткапитал тоже подавались, до сих пор молчание.
А вот другой случай, из соцсетей:
«Помогите пожалуйста советом, что делать с отказами пенсионного фонда г.о. Химки. То они мне маткапитал не выдают, то теперь на заявление о выплате, которые положены на ребенка до 3 лет, прислали вот что. У кого-нибудь получилось оформить выплаты на детей?»
И вот что прислали:
Вообще, самое надежное оформление выплат – прийти «ножками» в ПФР и там вручную все заполнить и подать. Там, покрайней мере, оператор скажет об ошибке, и ее можно сразу же исправить. Когда как в элетронном виде на каждом шагу (особенно в мобильном приложении «Госуслуг») куча барьеров, перекидываний на сайт, повторных авторизаций и надписей «сервис в данный момент недоступен».
Зато глава Минкомсвязи отчитывается Путину, как хорошо работает портал Госуслуги.
«Действительно, в существующей ситуации резко вырос спрос на онлайн-услуги, особенно государственных сервисов. За последние два месяца мы обеспечили ряд новых сервисов. Люди могут просто и быстро оформить ряд документов, не обращаясь никуда лично».Ага, оформить можно. Только безрезультатно.
«Сейчас на портале госуслуг зарегистрировано 68 млн совершеннолетних граждан. Обращение за выплатами по 10 тысяч поставило абсолютный рекорд – более 2 млн обращений в сутки (в 10 раз выше среднесуточной нормы)». Источник.
Во многих городах народ просто пошел в отделения ПФР после 11 мая, устроив там толкучку.