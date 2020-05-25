Как нужно нумеровать трудовые договоры: разъяснения Минтруда

Обязательно ли организация должна нумеровать трудовые договоры и какова структура номера?

Такой вопрос задали Минтруду. Ответ содержится в письме № 14-2/В-519 от 28.04.20220.

Сообщается, что номер трудового договора не относится к обязательным сведениям, предусмотренным статьей 57 НК. Вместе с тем унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные Постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, предусматривали нумерацию трудовых договоров.

Действующими нормативными правовыми актами не регламентирована процедура нумерации трудовых договоров, основным смыслом которой являются упорядочение договоров с точки зрения надлежащего делопроизводства и идентификация договоров.

Как правило, на практике используется система, при которой номер трудового договора состоит из собственного номера договора и цифр, обозначающих год его заключения. Например, трудовому договору, заключенному в январе 2020, может быть присвоен номер 1-20/01.

Дополнительное соглашение к трудовому договору, как правило, имеет нумерацию, начинающуюся с № 1, к каждому трудовому договору.

Конкретный порядок нумерации трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам может быть установлен локальным нормативным актом работодателя.