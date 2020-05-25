Все о госпомощи самозанятым – в новом разделе на сайте ФНС

ФНС в помощь самозанятым запустила на своем сайте раздел, посвященный мерам поддержки этой категории налогоплательщиков.

Речь идет о двух мерах поддержки, озвученных Владимиром Путиным.

По налоговому капиталу в размере 12 130 руб. нормативный акт уже принят, по возврату НПД за 2019 год нормативки пока нет.

ФНС дает некоторые разъяснения, в том числе объясняется, как привязать банковскую карту в приложении «Мой налог», чтобы на нее были зачислены деньги.

Подробные инструкции по этому поводу разместил в своем блоге на нашем сайте Георгий Чахидзе: