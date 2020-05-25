Законопроект о такси в четвертый раз получил отрицательный отзыв от правового управления президента

Государственно-правовое управление президента РФ вновь дало отрицательный отзыв на проект закона о регулировании таксомоторной деятельности, который уже около двух лет рассматривается в Госдуме, критика в том числе связана с предложением обязательного использования таксистами кассовой техники.

В отзыве, направленном в Госдуму, сказано, что в представленном законопроекте не учтены поддержанные управлением и направленные ранее в комитет замечания и предложения, пишет ТАСС.

В отзыве обращается внимание на то, что «положения законопроекта о необходимости обязательной установки тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобили легкового такси» возлагают на перевозчиков «значительные дополнительные расходы по их реализации». А с учетом «сложившейся социально-экономической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» это не согласуется с мерами, «направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса».

По мнению управления, законопроект нуждается в дополнительной проработке и согласовании с участием профильных управлений и Минтранса и в представленной редакции не может быть рекомендован к принятию Госдумой во втором чтении.

Это уже четвертый отрицательный отзыв правительства на этот законопроект.