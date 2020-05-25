Клерк.Ру

В Россию запретили ввоз бензина. И другого топлива. До 1 октября

Правительство запретило ввоз в Россию топлива до 1 октября 2020 года. Подписано соответствующее постановление.

Приводим текст постановления:

пп1

пп2

пп3

пп4

На «Клерке» недавно писали о том, что ввоз дешевого бензина в страну могут запретить.

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