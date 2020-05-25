В Россию запретили ввоз бензина. И другого топлива. До 1 октября

Что-то запутался!... В примерах не рассматривается ситуация превышения пределов. Рассмотрим "хитр...
Более того, уверены в своей правоте на 146%, что хуже всего....
Сейчас работать на зарплате будет только "самоубийца..."...
А они уже хорошо научились ракеты делать? А то у них то что-то взрывается, то не взлетает - стыдо...
Не повод для отказа в субсидии. Поскольку все условия для её получения соблюдены...
Почему незаконная?Второй абзац п. 5 правил
Не знаю, что там было из плохой говядины, к нам на полевые приходил высший сорт и очень вкусный. ...
Нашли ответ на свой вопрос? Столкнулся с тем-же.
Цитата1:"глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по...
Кто б их ограничил в рвении ?? Давно уже пора вводить ответственность за нереализуемые проекты. Д...
О, вот как раз по одному ИПшнику(с работниками) на сайте налоговой висит такое сообщение. Но субс...
Апрель теперь придется пересчитывать? Что будет твориться в РСВ за полугодие - даже представить с...
Когда они отменят это? Налоговая спокойно работает без соглашения, ПФ прямо самый важный ......
Ну, почти. Сами себе купили смартфоны и притащили в свои дома. ))Теперь пустить в свое собственно...
Новости дня Консервный завод имени Прожевальского разрабатывает новые виды продукции: "Завтрак из...
Весь остальной текст - лишний.
Да все итак, Виктория, подконтрольны.))Ну куда они денутся от своих смартфонов, геолокации, триан...
Их, то что жалеть? Нам бы кукушку не снесло на этой почве. Здоровья нам психического!...
Еще есть такая проблема. ИП в заявлении указывает свой личный (не расчетный) счет Сбербанка, откр...
А я - наоборот)) Редкостная дрянь.А так-то да, был и из говядины. Отличался от тушенки "сортность...
Вы думаете там мыслят категориями "экономической выгоды" в Вашем денежном понимании? Там совсем д...
Проверено в начале мая, работает.
Я же говорю - активизировались!)))Уже третья "инициатива" за неделю. Чем меньше бизнеса и хозяйст...
Вообще-то Завтрак туриста был разный. По большей части из говядины. Вполне себе приличные консерв...
ФНС тут причем? Про основной код ЕГРЮЛ написано в постановлении правительства. Претензии не по ад...
В деревне Михали построен мусороперерабатывающий комплекс для переработки мусора из Москвы. Местн...
Да дорого это в Вас чип вживлять. Зачем? Какая от этого экономическая выгода?)))...
Это они нас так готовят к прививкам от БилаГейтса с чипами, скажут "без прививки не дадим допуска...
Вот расскажу, как мы пытались получить субсидии (которые по 12130 на кол-во сотрудников).Основной...
Традиции жеж! К каждой палке полукопченой должны прилагаться три банки консервов "Завтрак туриста...
12130 не для выплаты заработной платы, нет такого условия, сказано - на любые нужды организации, ...
Теперь Правительство должно внести изменения в Постановление 922. После этого программисты изменя...