Обязательную маркировку молока отложили на полгода

Министр экономического развития Максим Решетников на встрече с депутатами «Единой России» объявил о переносе сроков введения маркировки молока на полгода.

Член думского Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов заявил, что предприниматели обращаются по вопросу сроков внедрения обязательной маркировки — предприятия испытывают прямые и непрямые убытки, что может отразиться на расходах граждан.

«В 2020 и в 2021 году запрещается оборот немаркированных продуктов, в частности лекарств, табака, обуви, одежды, фототоваров, молочной продукции, а также с высокой долей вероятности кресел-колясок, велосипедов. Важно отметить, что в соответствии с федеральным законодательством расширение маркировки снижает круг возможной деятельности для самозанятых», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Решетников, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже вышло в кабмин с вопросом о переносе сроков маркировки по ряду позиций, в частности удалось сдвинуть «на сегодняшний день молоко на полгода»

Министр также заявил о готовности Правительства в целом обсуждать перенос сроков маркировки товаров.