ФНС напомнила об изменениях в формах документов по имущественным налогам

Федеральная налоговая служба напомнила о том, что вступили в силу изменения в формы документов, которые применяются при налогообложении имущества физических лиц. Они расширяют возможности взаимодействия физлиц с налоговыми органами через уполномоченные многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Так, отметка, позволяющая получать результат рассмотрения документов в МФЦ, через который они поданы, появилась в формах:

«Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами»,

«Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц»,

«Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц»,

«Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу»,

«Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц».

Для удобства физлиц согласие на передачу через МФЦ документов, составляющих налоговую тайну, не требует отдельного оформления и может вноситься в представляемый документ.