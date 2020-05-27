Клерк.Ру

ФНС напомнила об изменениях в формах документов по имущественным налогам

Федеральная налоговая служба напомнила о том, что вступили в силу изменения в формы документов, которые применяются при налогообложении имущества физических лиц. Они расширяют возможности взаимодействия физлиц с налоговыми органами через уполномоченные многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Так, отметка, позволяющая получать результат рассмотрения документов в МФЦ, через который они поданы, появилась в формах:

  • «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами»,
  • «Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц»,
  • «Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц»,
  • «Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу»,
  • «Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц».
Для удобства физлиц согласие на передачу через МФЦ документов, составляющих налоговую тайну, не требует отдельного оформления и может вноситься в представляемый документ.

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Реквизиты документов, подтверждающих право на налоговую льготу и факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, теперь могут не заполняться, если они приложены к заявлению о льготе или заявлению о гибели или уничтожении такого объекта.

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