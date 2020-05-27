У кого-то отказ в субсидии, но деньги дали. А у кого-то нет ни отказа, ни денег

Недавно на «Клерке» писали, что у ИП проблемы с получением субсидий из-за сбоя на сайте ФНС. Это далеко не единичные случаи, люди продолжают жаловаться.

В «Красном уголке бухгалтера» люди пишут, что получают отказы в субсидии от государства, по 1 МРОТ на сотрудника.

«У меня история с субсидией затянулась. В понедельник позвонила, ответили вы стоите на очереди в казначействе на выплату, ждите деньги. Сегодня пришёл отказ в субсидии, п. 5- количество работников менее 90 % по сравнению с мартом. Сзв-м сдавала правильно, количество работников не менялось. Позвонила на горячую линию, ответили, что это новый массовый сбой, как было с реквизитами, и пообещали соединить с 7-й ИФНС. Соединили, там ответили, что специалист занят, звоните позже, дали прямой контакт, на всю ИФНС №7 субсидией занимается один человек. Дозванивайся как хочешь. У кого ещё такая проблема? Отзовитесь!».

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Народ активно отозвался.

«Тоже самое, отказы на сайте ФНС и в ЛК ЮЛ. В налоговой сказали, что отправили в казначейство, должны были уже получить. что на сайте и в ЛК им до лампочки, они не в курсе».

Пишут, что это массовый сбой, люди повторно подаются.

А кто-то добавляет:

«Скажу больше: на сайте до сих пор висит: "Количество работников заявителя в апреле составляет менее 90% от количества работников в марте 2020 года". Хотя у ИП их нет вообще, а субсидию зачислили на счет в понедельник вечером».

Некоторые мнения такие:

«Они отказы сейчас шлют массово. Даже ИП без работников. Пытаются искать долги, на 1 марта, за прошлые года. Ощущение, что они свои деньги выплачивают. Тоже не исключено, если вспомнить, что 40% собранных штрафов остаются в этой инспекции».

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А еще, вот такая вот арифметика:

«Долги физлиц тоже, как выяснилось, считаются. У клиента задолженность по транспортному налогу – в итоге отказ в субсидии по долгам на 1 марта».

Есть долги по налогам – нет субсидии.

А у кого-то вот так:

«Два раза подавала, два отказа было. Деньги пришли через 2 дня после второго отказа».

Или вот так:

«Подала четыре заявления. По трём отказ именно из за численности, хотя у меня одинаковое количество сотрудников. В ПФР зависли протоколы по СЭВ-М (я 7 мая отправляла). В ПФР (после огромного количества звонков) отправили его вручную. А в ИФНС его еще не выгрузили – выгрузка вроде как по четвергам. Т.е мне в ИФНС сказали – пока не придет из ПФР, им пофиг, так как все автоматизировано. Отправила им обращение, думала СЭВ-М прикрепить, не стала. Теперь жду четверга».

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А вот еще ситуация:

«Аналогично. выдает ошибку о численности. Причем тому ИП кто с работниками и закрытом отделе розницы в ТЦ сидит. Другим, кто подался в начале мая – зачисление прошло и банк свои комиссии и содержания тут же с них снял! Так что, в первую очередь, эти деньги спасли банки!».