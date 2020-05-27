Плач ребенка нарушением тишины считаться не будет. А вот лай собак – вполне возможно

Депутаты от Единой России внесли в Госдуму законопроект о внесении поправок об обеспечении режима тишини в многоквартирных домах.

Кстати, депутаты Мосгордумы буквально вчера хотели примерно того же.

В Жилищный кодекс хотят добавить статью 171 . Приведем некоторые выдержки:

«Нарушением тишины признается совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилого помещения, явно ощущается за его пределами».

Правда, слух и раздражаемость у всех разные.

«Не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийновосстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан».

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А лай собаки, видимо будет считаться нарушением. Или громкие кошачьи вопли. Вообще, вот тут хотелось бы поконкретнее, но этого нет.

«В случае необходимости выполнения в жилых или в нежилых помещениях многоквартирного дома ремонтных и иных работ, а также проведение мероприятий, которые могут повлечь нарушение тишины или иных прав граждан, собственники жилых или нежилых помещения обязаны обеспечить проведение таких работ или мероприятий в соответствии требованиями, установленными настоящим Кодексом, законами субъектов Российской Федерации, требованиями пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими, экологическими и иными требованиями, а также обязаны уведомить проживающих в таком доме граждан об их проведении, включая их продолжительность, путем размещения объявления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом)».

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Вот так вот. Хочешь стенку посверлить – напиши объявление.

«Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения».

Интересно, а кто эти нарушения будет фиксировать? Полиция? Им еще нарушителей самоизоляции ловить, не считая всей работы, что у них была до этого.

Вообще, проект выглядит сыроватым.