Возможно, в России появится новый взнос с зарплат. На случай потери работы

Российские власти обдумывают идею введения нового взноса. Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места работы.

При этом Минтруд подчеркивает: о возможности разработки системы можно будет думать только после того, как об этом договорятся представители профсоюзов и работодателей.

«Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы», – сказано в документе. Правда, лишь при условии, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) придут к общему мнению по вопросу, в том числе насчет размеров страховых взносов. Пока до этого далеко: первые против страхования от безработицы, вторые – за. Это выяснилось в ходе совещаний по подготовке концепции страховой защиты граждан от безработицы, указано в отчете Минтруда».

Бизнес выступает против: не каждая компания в кризис готова к увеличению финансового бремени. Кроме того, власти неоднократно декларировали необходимость смягчения нагрузки на компании.

По материалам «Известий».