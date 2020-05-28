Путевки предпенсионерам за счет ФСС облагаются взносами в ФСС. Этот парадокс хотят исправить

В Госдуму внесен законопроект № 963506-7 с поправками в статью 422 НК.

Проектом предлагается освободить от страховых взносов огплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации, приобретаемые работодателем за счет средств ФСС для работников-предпенсионеров.

Напомним, с 2019 года начала действовать госпрограмма по выделению путевок для предпенсионеров за счет средств ФСС. Однако поправки в НК в части страховых взносов внесены не были.

По этому поповду поступали запросы в ФНС и Минтруд, где ответили, что путевки облагаются взносами так как не включены в перечень необлагаемых выплат в ст. 422 НК.

По данному вопросу участились обращения к депутатам Госдумы руководителей ряда профсоюзных организаций с просьбой поддержать граждан предпенсионного возраста, так как большинство работодателей не могут приобретать путевки для санаторно-курортного лечения своих работников предпенсионного возраста, в связи с взиманием с них страховых взносов в общем размере 30% с оплаты стоимости за эти путевки, хотя они приобретаются за счет средств ФСС, говорится в пояснительной записке.

Получается парадокс, путевки приобретены за счет страховых взносов в ФСС РФ, и с их стоимости дополнительно взимаются с работодателя страховые взносы в государственные социальные фонды: ПФР, ФСС РФ и ФФОМС.

Авторы проекта — депутаты от КПРФ.