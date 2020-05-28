Налоговики доказали в суде получение необоснованной налоговой выгоды. При помощи рекламного ролика о строительстве дома

ИФНС доказала факт получения застройщиком необоснованной налоговой выгоды с помощью видеоролика.

Второй арбитражный апелляционный суд поддержал ИФНС России по г. Сыктывкару и управление ФНС по Республике Коми в налоговом споре с ООО «СпецКомАвтоТранс» (СКАТ). Ранее аналогичное решение вынес арбитражный суд Республики Коми, теперь оно вступило в законную силу. Суды признали законным доначисления компании 12,3 млн руб. налогов, штрафов и пеней.

Как указано в материалах дела, в 2017 году налоговый орган провел в ООО «СКАТ» выездную проверку. По ее итогам ИФНС предложила компании доплатить в бюджет за 2015 год налог на прибыль в размере 4,4 млн руб., НДС в размере 4,4 млн руб., а также пени в размере 3,1 млн руб. и штраф в размере 442 тыс. руб.

ООО «СКАТ» безуспешно обжаловало решение ИФНС в управление ФНС по Республике Коми, после чего обратилось в суд.

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В проверяемом периоде ООО «СКАТ» занималось строительством домов и строительно-монтажными работами. В частности, компания занималась строительством магазина площадью 886,5 кв. м в Сыктывкаре. Здание недостроенного магазина (степень готовности 22%) ООО «СКАТ» приобрело ООО «Эко-Спектр» в 2012 г. за 5 млн руб.

С июля 2013 года по декабрь 2014 года ООО «СКАТ» осуществляло реконструкцию здания магазина. Инвестиционная стоимость строительства магазина составила 9 млн руб. после чего в 2012 году магазин был продан ИП Широковой Ф.З. за 12 млн руб. (включая НДС в размере 1,8 млн руб.).

При этом в бухгалтерских документах ООО «СКАТ» стоимость строительства объекта составила 8,9 млн руб. или 10,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Стоимость реализации без НДС составила 10,1 млн руб. или 11,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Финансовый результат по сделке – прибыль в размере 1,1 млн руб.

Однако в ИФНС после ВНП пришли к выводу о занижении ООО «СКАТ» доходов по сделке с ИП Широковой Ф.З., признанной взаимозависимым с налогоплательщиком лицом. Налоговики указали, что стоимость продажи здания магазина была «многократно ниже рыночной», а «с целью создания видимости прибыльности сделки стоимость строительства магазина в учете ООО «СКАТ» была отражена недостоверно».

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Позиция ИФНС

ООО «СКАТ» должно было отразить в учете расходы, связанные с оплатой проектных услуг, расходов по возведению кирпичных стен и кровли магазина. Но анализ стоимости строительства показал, что учет данных затрат в бухгалтерских регистрах налогоплательщика отсутствует;

при этом, в ответе на запрос ООО «СКАТ» сообщило, что расходы по устройству наружных несущих стен, расходы по устройству кровли и расходы, связанные с благоустройством у налогоплательщика отсутствуют. Объект незавершенного строительства приобретался в состоянии, где наружные несущие стены и кровля уже имелись, заявили в компании. А покупателю объект был продан без отделки, без благоустройства и с кровлей, которая была при приобретении объекта незавершенного строительства;

ИФНС произвела собственный расчет расходов ООО «СКАТ», которые связаны со строительством магазина, но не участвуют в формировании себестоимости строительства. Инспекция пришла к выводу, что часть расходов по строительству магазина отражена в учете ООО «СКАТ», но списана в расходы, формирующие стоимость строительства другого объекта либо списана в прочие расходы, не учтенные в целях налогообложения данного спорного объекта;

в частности, в ИФНС пришли к выводу, что приобретенный ООО «СКАТ» газосиликатные блоки были использованы именно для строительства стен магазина, а не другого объекта. В качестве доказательств инспекция указала на рекламный ролик строительства жилого дома, на кадрах которого видно, что изначально у здания магазина отсутствовали наружные стены, которые постепенно появляются. Также из ролика видно, что наружные стены возводятся из светлых газосиликатных блоков;

также ИФНС пришла к выводу, что приобретавшийся ООО «СКАТ» раствор для кладки использовался именно при строительстве магазина, а не дома, как указывал налогоплательщик, поскольку на тот момент строительство дома находилось в стадии забивки свай, в то же время для кладки стен магазина раствор был физически необходим; - также ООО «СКАТ» указывало, что арендовало гусеничный кран для строительства дома, однако ИФНС сумела доказать, что гусеничный кран использовался при строительстве магазина;

также, налоговый орган использовал в качестве доказательств свидетельские показания работников.

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В итоге суд пришел к выводу, что ООО «СКАТ» занизило фактическую стоимость строительства, в учете организации по строительству магазина и его реализации отражены недостоверные суммы расходов для создания видимости прибыльности сделки. Суд также признал правильными выводы ИФНС о наличии особого характера взаимоотношений и о согласованности действий ООО «СКАТ» (продавец) и ИП Широковой Ф.З. (покупатель), что «оказало влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, и что дает основания для целей налогообложения признать их взаимозависимыми».

ИФНС представила в суд сравнительный анализ стоимости аналогичного объекта. ООО «СКАТ» по договору долевого участия в строительстве построило и реализовало в 2015 году ИП Полину Г.Г. магазин площадью 1,9 тыс. кв. м стоимостью 61,4 млн руб. Стоимость 1 кв. м составила 31 тыс. руб. (без НДС). В обоих случаях магазины были переданы без внутренней отделки, но с несущими стенами, остеклением, установкой входных групп, устройством системы водоснабжения. Оба магазина расположены рядом в одном районе.

Также для оценки рыночной стоимости магазина ИФНС были использованы данные риэлторской компании, заключение эксперта и результаты дополнительной оценочной экспертизы.

«При таких обстоятельствах, оценив доказательства и пояснения, представленные Инспекцией и Обществом в совокупности и взаимосвязи, суд первой инстанции обоснованно признал правильным вывод налогового органа о получении ООО «СКАТ» необоснованной налоговой выгоды путем учета в целях налогообложения хозяйственных операций, совершенных с взаимозависимыми лицами, не в соответствии с их реальным экономическим смыслом», – указал 2 ААС.

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По словам юриста ЮФ Арбитраж.ру Карины Кулаковской, заявляя о недобросовестности налогоплательщика, налоговый орган обязан предоставить в суд доказательства необоснованного возникновения у налогоплательщика налоговой выгоды.

«При этом таковыми могут выступать, помимо стандартного набора доказательств, также сведения из общедоступных источников, в том числе из размещаемых самим налогоплательщиком в интернет-пространстве рекламных записей. Следует отметить, что ранее налоговики уже обращались к неординарным способам доказывания, представляя в качестве подтверждения ведения субъектом налогооблагаемой деятельности фотоснимки, произведенные космическим спутником», – отмечает Карина Кулаковская.