Неуплаченные Facebook и Twitter штрафы передали на взыскание приставам

Федеральной службе судебных приставов передали на взыскание штрафы американских Facebook и Twitter, которые они не заплатили за отказ от локализации хранения данных россиян в установленные сроки.

На исполнение у компаний было 60 дней, после чего в течение десяти дней документы передаются в ФССП, пишет «Коммерсантъ».

Штрафы по 4 млн руб. каждая компании должны были заплатить по решениям мирового суда Таганского района Москвы.

Решение суда в отношении Twitter вступило в силу 16 марта, в отношении Facebook — 14 марта.

Однако приставы не смогут взыскать штраф, пояснили юристы. Эти компании не имеют «юридической прописки в России».

Вчера стало известно, что в Госдуме предложили запретить Facebook заниматься рекламной деятельностью в России, чтобы заставить их исполнять российские законы. В частности закон о локализации данных.