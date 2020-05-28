Для непродовольственного магазина придется потратить один из двух пропусков на личные цели

Два раза в неделю можно получить пропуск в Москве. На всё. Если нет рабочего пропуска.

С 1 июня открывается непродовольственная розница. И чтобы добраться до этих магазинов на общественном транспорте, нужен будет... Правильно, пропуск. Вот только тем, у кого нет рабочих пропусков, можно будет его получить в счет тех же выделенных на всё про всё двух дней.

Об этом рассказал Первый замруководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк:

«Если вы посещаете магазин пешком, в рамках шаговой доступности, то вам никаких документов не требуется. Если вы пользуетесь общественным транспортом, то те, кто находится на самоизоляции, не работает и не получает рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе для посещения непродовольственных магазинов», – сказал господин Немерюк.

То есть, всего два дня, чтобы съездить куда-либо. В неделю. Прекрасно.

Сегодня на «Клерке» писали про его объяснение системы графиков прогулок. Что можно гулять по прописке и не по прописке. Или только по прописке.

По материалам «Коммерсантъ».