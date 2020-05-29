В Роспотребнадзоре призвали не спешить возвращать сотрудников в офисы

Роспотребнадзор призывает работодателей сохранять «удаленку» как можно дольше. И не спешить возвращать сотрудников в офисы.
Об этом заявила глава управления ведомства по Ленинградской области Ольга Историк 29 мая.
«Насколько мы сможем надолго и правильно разобщиться, настолько быстро мы выйдем из этой ситуации», – сказала она.
Некоторые крупнейшие компании планируют оставить часть сотрудников на удаленке и после снятия ограничений.
В частности, такую возможность рассматривают «Газпром нефть» и «Ростелеком».
По материалам «Известий».