Клерк.Ру

В Роспотребнадзоре призвали не спешить возвращать сотрудников в офисы

Роспотребнадзор призывает работодателей сохранять «удаленку» как можно дольше. И не спешить возвращать сотрудников в офисы.

Об этом заявила глава управления ведомства по Ленинградской области Ольга Историк 29 мая.

«Насколько мы сможем надолго и правильно разобщиться, настолько быстро мы выйдем из этой ситуации», – сказала она.

Некоторые крупнейшие компании планируют оставить часть сотрудников на удаленке и после снятия ограничений. 

В частности, такую возможность рассматривают «Газпром нефть» и «Ростелеком».

По материалам «Известий».

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