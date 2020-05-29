Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам

С 1 июня изменяются правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Надо будет заполнять новый реквизит — код вида дохода.

С этой даты вступает в силу Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ с поправками в закон об исполнительном производстве и Указание ЦБ РФ № 5286-У от 14.10.2019 г.

Список кодов и случаи их использования:

1 — при переводе зарплаты и (или) иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания до 50% в целом или до 70% при взыскании алиментов;

2 — при переводе средств, с которых нельзя взыскивать долги (часть 1 статьи 101 закона об исполнительном производстве), за исключением доходов, к которым ограничения не применяются (часть 2 той же статьи). Это выплаты:

в возмещение вреда здоровью или в связи со смертью кормильца;

различные компенсационные выплаты, в том числе связанные со служебной командировкой;

алименты;

мапомощь про рождении ребенка, в случае смерти родных, в связи со вступлением в брак;

детские пособия;

пособие на погребение и т.д.

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3 — при переводе средств, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются (часть 2 статьи 101 закона об исполнительном производстве). В частности, возмещение вреда здоровью.

Код вида дохода надо будет указывать в реквизите 20 «Наз. пл.» платежного поручения.

Кроме того, с 1 июня при перечислении на счет в банке зарплаты или иного дохода из этой суммы в расчетном документе нужно будет указывать сумму, взыскиваемую по исполнительному документу. Об этом ЦБ рассказал в письме № ИН-05-45/10 от 27.02.2020.

Например, при удержании алиментов в размере 10 000 рублей указывается: //ВЗС//10000-00//.

Для чего все это нужно? Дело в том, что исполнительные документы приходят и в банки, где работники имеют счета. И получается, что банк не знает, что с какого-то дохода уже произведено удержание в пределах установленной законом суммы. Кроме того, работодатель может преречислять деньги общей суммой, например зарплату плюс суточные по командировке. А с суточных удержания производить нельзя.

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Обратите внимание, что если вы удерживаете что-то с работника не в рамках исполнительного производства, например, переплаченные отпускные, то выделять удержания в платежке не надо.