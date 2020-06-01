Суд снял арест со счетов налогоплательщика. Хотя ему доначислили 40 миллионов

Суд снял арест со счетов налогоплательщика несмотря на большую сумму доначислений и отсутствие у налогоплательщика имущества.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа поддержал нижестоящие суды о снятии обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам ООО «Шуя КоопПродукт».

Как указано в материалах дела, в 2018 году Межрайонная ИФНС № 3 по Ивановской области предложила ООО «Шуя КоопПродукт» по итогам выездной налоговой проверки (ВНП) доплатить в бюджет 40,4 млн руб. налогов, 11,5 млн руб. пеней и штраф в размере 12,4 млн руб.

Также налоговый орган принял решение о принятии обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика в двух банках. Налогоплательщик обратился с жалобой в Управление ФНС по Ивановской области, но получил отказ. После чего пошел в суд.

Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности налоговым органом наличия оснований для принятия обеспечительных мер в отношении налогоплательщика и отменил обеспечительные меры. Суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменения. Представили налоговой инспекции не согласились и подали кассационную жалобу.

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Доводы инспекции в пользу принятия обеспечительных мер в виде ареста счета:

обстоятельства привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности, выявленные по результатам проведения выездной проверки (создание схемы дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов);

принятие налогоплательщиком мер, ограничивающих права Инспекции в части проведения мероприятий налогового контроля (воспрепятствование доступу должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение проверяемого лица; неисполнение требования Инспекции о предоставлении документов);

неоднократное изменение юридического адреса;

отсутствие по месту регистрации;

значительные суммы доначисленных налогов, пеней, штрафов по результатам налоговой проверки;

отсутствие у налогоплательщика имущества.

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Тем не менее, суд кассационной инстанции поддержал вывод нижестоящих судов о недоказанности Инспекцией того, что непринятие обеспечительной меры в виде приостановления операций по счетам затруднит или сделает невозможным исполнение решения налогового органа.

Суд учел отсутствие доказательств совершения налогоплательщиком действий, направленных:

на сокрытие и (или) отчуждение имущества, в том числе денежных средств;

на намеренное увеличение кредиторской задолженности (в том числе несуществующей);

на какое-либо иное ухудшение своего финансового состояния с целью неисполнения решения, принятого по результатам ВНП;

на уменьшение стоимости имущества и денежных расчетов.

Также суд указал, что поведение налогоплательщика в ходе выездной налоговой проверки не свидетельствует о том, что оно может затруднить или сделать невозможным исполнение решения о привлечении к налоговой ответственности.

При этом, Арбитражный суд Волго-Вятского округа указал, что значительность доначисленных сумм налогов, пеней и штрафов, отсутствие у налогоплательщика имущества (кроме денежных средств), «в данной конкретной ситуации сами по себе не свидетельствуют о затруднительности или невозможности в дальнейшем исполнения решения Инспекции».

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«Материалами дела не подтверждается, что принятие данной обеспечительной меры позволит сохранить существующее состояние и служит именно целям и основаниям принятия налоговым органом обеспечительных мер», – отметил в постановлении АС ВВО.

Суд отклонил довод налогового органа о том, что в п. 10 ст. 101 Налогового кодекса РФ не установлен перечень оснований для принятия обеспечительных мер, поскольку данная норма не предоставляет налоговому органу право произвольно применять обеспечительные меры.

По словам юриста ЮФ Арбитраж.ру Кирилла Снегирева, представляет интерес квалификация судом действий налогоплательщика о том, что применение им различных схем уклонения от налогообложения, воспрепятствование доступа должностных лиц Инспекции, проводящих проверку, на территорию проверяемого лица, изменение налогоплательщиком адреса регистрации, а также значительность доначисленных по результатам ВНП Инспекцией сумм налогов, пеней и штрафов не могут быть признаны основаниями для применения обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств, в силу того, что перечисленные обстоятельства не свидетельствуют о невозможности или затруднительности исполнения в будущем решения о доначислении налогов, пеней и штрафов.

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«Принимая во внимание, что п. 10 ст. 101 Налогового кодекса РФ не содержит указаний на перечень конкретных случаев оснований применения комментируемой обеспечительной меры, судебная практика по формированию оснований ее применения носит прецедентный характер для применения обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств», – пояснил юрист важность позиции АС ВВО для формирования судебной практики.